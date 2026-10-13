Консультант рассказала, как не тратить лишнее за компанию

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева посоветовала заранее выделять бюджет на встречи, подарки и поездки с друзьями, сообщает Life.ru .

Доходы и приоритеты участников одной компании могут различаться. Участие в общих планах не обязывает всех тратить одинаково: можно присоединиться лишь к части программы или заранее обозначить допустимую сумму.

Матвеева предложила оценить, был бы расход комфортным, если бы человек выбирал его самостоятельно. Согласиться на мероприятие ради общения — осознанный выбор, но при риске финансовых неудобств стоит пересмотреть необходимость траты.

Бюджет лучше обсудить до утверждения планов: предложить рестораны разных ценовых категорий, согласовать расходы на жилье, транспорт и развлечения в поездке. Для общих подарков можно определить посильный взнос или несколько вариантов покупки.

«Полезно заранее определить несколько ситуаций, в которых решение принимается без долгих сомнений», — посоветовала финансовый консультант Ольга Матвеева.

Например, поводом для отказа могут стать необходимость потратить накопления, отложить обязательные платежи или отказаться от собственной цели. Достаточно коротко и спокойно обозначить позицию. Удивление или разочарование окружающих не означает, что решение неверно.

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