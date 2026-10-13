Кошки выбирают диван вместо когтеточки из-за удобства и расположения

Кошки точат когти о диван не из каприза: он часто удобнее специального приспособления. Важны место, устойчивость, высота и материал, сообщает Life.ru .

Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина пояснила: когтеточку лучше ставить рядом с местом отдыха питомца, входом в комнату или любимым окном, а не в дальнем углу. Диван привлекает кошку расположением в центре гостиной и запахами домочадцев.

Основание должно выдерживать вес животного без раскачивания, а высота — позволять взрослой кошке полностью вытянуться. Для царапания подходят сизаль, джут, плотный гофрокартон или дерево, но универсального материала нет. Мягкий плюш может уступать мебельной обивке.

«Когда подходящая поверхность есть в каждой зоне квартиры, вероятность того, что кошка предпочтет мебели когтеточку, становится выше», — отметила Капустина.

Эксперт посоветовала поставить высокий столбик у лежанки, плоскую картонную модель — возле дивана, небольшую настольную — на подоконнике. Угловые и настенные варианты можно закрепить там, где питомец уже царапает мебель.

Приучать кошку лучше постепенно: провести игрушкой-удочкой вдоль столбика, чтобы она зацепилась когтями, и сразу дать лакомство. Это поможет связать использование когтеточки с приятными ощущениями.

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