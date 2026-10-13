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Пламя взмыло в небо: взрыв прогремел на газопроводе в Пензенской области

Происшествия
Официальный канал РЕН ТВ в Telegram

Фото - © Официальный канал РЕН ТВ в Telegram

На магистральном газопроводе в Пензенской области произошел взрыв. Причиной стали нарушения технологического процесса, сообщает ГУ МЧС Росси по региону.

Сообщение о порыве высокого давления поступило 13 октября в 11:00. Инцидент произошел в селе Волчково Белинского района.

«По предварительным данным, пострадавших и погибших нет», — сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели, медики, аварийные газовые службы и сотрудники энергетических сетей.

РЕН ТВ публикует кадры пожара. На них видны языки пламени и дым, который поднимается высоко в небо.

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