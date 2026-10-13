В Жуковском открыли Центральную детскую библиотеку после модернизации

Центральная детская библиотека — одна из шести библиотек Жуковской централизованной библиотечной системы. В ходе модернизации здесь провели косметический ремонт и реорганизовали внутреннее пространство: теперь его можно трансформировать под разные задачи.

В зале абонемента создали зону отдыха для чтения. Читальный зал оборудовали выдвижным экраном, столами-трансформерами, удобными креслами, качественным освещением и пианино. Пространство подходит для творческих вечеров, концертов, встреч, лекций, мастер-классов и кинопоказов. Также в библиотеке обустроили детскую зону с интерактивными играми и коворкинг, закупили новую мебель, технику, оборудование и книги.

В библиотеке планируют проводить занятия студии рисования и клуба юных читателей, мастер-классы для детей разного возраста, встречи с писателями, показы документальных и художественных фильмов. К открытию готовят кружок робототехники и клуб настольных игр. На школьных каникулах здесь организуют детский досуг.

В 2026 году в Подмосковье заработают еще две модельные библиотеки — Детская библиотека во Фрязине и Центральная детская библиотека централизованной библиотечной системы Ленинского городского округа. Детские модельные библиотеки, открывающиеся в этом году в наукоградах Жуковском и Фрязино, связаны с космической тематикой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.