Сильные дожди накроют Москву 14 октября

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В Москве в среду ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным синоптиков, непогода накроет мегаполис в период с 9 часов утра с сохранением до 21 часа 14 октября. В это время в столице ожидаются дожди, местами сильные.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями специалисты МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности. Водителям рекомендуют избегать опасных маневров и снижать скорость, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях.

Пешеходам, находясь на улице, рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также москвичам напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП можно обратиться за помощью по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

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