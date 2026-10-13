Арина Мосякова рассказала, почему молодежь Подмосковья выбирает волонтерство

Волонтер из городского округа Пушкинский Московской области Арина Мосякова объяснила, почему молодые люди в настоящее время идут в волонтерство. По ее мнению, многие из них приходят туда не только ради помощи другим, но и для того, чтобы определиться с собственным будущим.

Для части молодежи волонтерство — это способ попробовать себя в разных сферах и понять, чем хочется заниматься в будущем.

Например, можно поработать на крупном мероприятии, пообщаться с организаторами и посмотреть, как все устроено изнутри.

При этом опыт и специальное образование для этого не нужны.

«Причем для этого необязательно иметь какой-то опыт или специальное образование. Я думаю, для школьников и студентов это особенно полезно, потому что можно попробовать себя в деле еще до выбора профессии», — рассказала Мосякова.

Как стать волонтером в Подмосковье

В настоящее время в Московской области действуют более 68 тысяч волонтеров, как сообщали в министерстве информации и молодежной политики региона. Добровольцы уже совершили свыше 13 тысяч добрых дел и приняли участие почти в 18 тысячах мероприятий. Адреса и контакты штабов «Волонтеров Подмосковья» доступны на официальном сайте движения.

Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить анкету на сайте: указать ФИО, прикрепить фотографию, оставить контакты для связи и ссылки на соцсети. Также необходимо кратко рассказать о себе и объяснить, почему хочется помогать другим. Процедура регистрации простая и занимает минимум времени.

Участники движения получают ряд привилегий, включая страхование жизни, фирменный мерч и подарки, билеты на топовые мероприятия, благодарности и грамоты. Волонтеры также могут участвовать в грантовых конкурсах и премиях, что открывает дополнительные возможности для реализации их инициатив.

Более подробную информацию о деятельности волонтеров и условиях участия можно узнать в министерстве информации и молодежной политики Московской области. Развитие добровольческого движения остается одним из приоритетов региональной власти, которая активно поддерживает инициативы жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

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