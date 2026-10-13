Работы на Соборной площади в Подольске идут полным ходом

На Соборной площади в Подольске продолжаются работы. Планируется полностью открыть обновленное по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева пространство уже до конца октября, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Территория кардинально изменит свой облик. Планируется уложить более тысячи квадратных метров крупноформатной плитки черного, серого и белого цветов, по периметру заменить асфальтовое покрытие. Центральную клумбу сохранят и обновят, установят удобные скамейки и урны.

«Особое внимание уделяем сохранению исторической памяти. Знаковый обелиск гренадерам генерала Милорадовича, установленный в честь героев Отечественной войны 1812 года, пройдет полную реставрацию. Памятник заново оштукатурим, покрасим и оборудуем красивой направленной подсветкой, чтобы он достойно выглядел в любое время суток», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Новая Соборная площадь получит и самую современную инфраструктуру. Рабочие смонтируют 31 новую опору освещения с боковой LED-подсветкой, выдержав единый архитектурный стиль со сквером за памятником Ленина. Для безопасности жителей по периметру установят шесть камер видеонаблюдения.

Сейчас самый сложный этап — прокладка подземных кабельных линий — полностью завершен, бригады готовят основания и устанавливают бордюры.

«Важный принцип нашей работы — бережное отношение к природе. Чтобы техника не повредила зеленые насаждения, вокруг стволов существующих деревьев установили специальные щиты. После завершения строительства посеем новый газон, высадим кустарники и пирамидальные липы. Дополнительное озеленение обязательно проведем и в рамках традиционных экологических акций. Уверен, что Соборная площадь станет еще одним центром притяжения для всех жителей округа, местом для комфортных прогулок и встреч с близкими», — добаил Григорий Артамонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.