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Рванул газовый баллон: автомобиль вспыхнул во дворе Ульяновска

Происшествия
Телеграм-канал Baza

Фото - © Телеграм-канал Baza

Автомобиль взорвался в Ульяновске на улице Робеспьера. Пламя перекинулось на другую машину, которая была припаркована рядом, сообщает Baza.

На месте уже работают экстренные службы. Известно об одном пострадавшем, ему оказывают помощь.

На опубликованных кадрах, снятых очевидцами из окна жилого дома, видно, как пылает белый Hyundai Solaris. Автомобиль полностью выгорел, от него идет густой черный дым.

По информации SHOT, в машине взорвался газовый баллон. Пожар уже ликвидировали, пострадавшего госпитализировали.

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