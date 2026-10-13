Отчисленным студентам могут запретить поступать в тот же вуз в течение 5 лет

Минобрнауки разработало проект приказа, согласно которому отчисленных студентов предлагается лишить права поступить в тот же вуз в течение пяти лет, сообщает ТАСС .

Министерство планирует изменить правила поступления в высшие учебные заведения. Документом в том числе вводится мера, применяемая к студентам, отчисленным из вуза за дисциплинарные нарушения.

Согласно проекту приказа, такие лица не будут подлежать приему в этот вуз в течение 5 лет после отчисления.

Приказ после принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

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