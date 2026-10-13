В Международном центре самбо подведены итоги межведомственного турнира по искусству самообороны: более 60 спортсменов из 6 команд оспаривали право на чемпионский кубок. На татами встретились сильнейшие бойцы 5 ведомств — ФСИН, ФСВНГ, ФТС, Минобороны и МВД России, а также одной образовательной организации — Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. В зрелищных поединках сотрудники пенитенциарного ведомства подтвердили высокий спортивный уровень, заняв первую ступень пьедестала почета в седьмой раз подряд, сообщила пресс-служба ФСИН.

В церемонии открытия VII Всероссийских соревнований приняли участие руководители органов государственной власти, представители бизнес-сообщества и общественные деятели: директор ФСИН России Аркадий Гостев, его первый заместитель Валерий Бояринев, заместители Андрей Шмидко и Андрей Кочуков, начальник департамента Государственно-правового управления Администрации Президента Российской Федерации Александр Огрохин, директор департамента государственной политики в сфере уголовно-исполнительной системы Минюста России Владимир Шведов, вице-президент ПАО «Транснефть» Григорий Мощик, первый заместитель начальника штаба «Юнармия» Москвы Владимир Кайгородов, руководитель движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев, заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Артем Черяпкин. Среди высоких гостей видные представители мира единоборств — президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, главный тренер российской сборной по самбо среди мужчин Дмитрий Трошкин, а также советник генерального директора РЕН ТВ по спортивному вещанию Владимир Хрюнов. На трибуне почетные места заняли члены Общественного совета при ФСИН России: вице-президент ПАО банка «ВТБ» Александр Ефанов, президент благотворительного фонда «Достойно Есть» Илья Аристов. Из зрительного зала своих фаворитов поддерживали курсанты, руководители, действующие сотрудники и ветераны силовых структур, а главное — коллеги и близкие самбистов.

Энергичный старт масштабному событию дал каскад барабанов ансамбля Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. Ударный ритм торжественно умолк, и на большом мультимедийном экране показали видеофильм об истории турнира. Татьяна Залиева и Надежда Шемякина вызвали искренний отклик трибун: сотрудницы пенитенциарного ведомства смогли живо передать эмоции авторского «Гимна Открытого Кубка директора ФСИН России по самбо», кульминацией которого стал чеканный речитатив.

При исполнении Государственного гимна знаменная группа внесла флаги Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний и главный трофей. Затем с приветственным словом к участникам мероприятия обратился Аркадий Гостев.

Директор ФСИН России подчеркнул особый, объединяющий статус турнира: самбо имеет важное значение для сотрудников силовых ведомств — это не только вид спорта, но и образ жизни.

«Искренне рад приветствовать всех вас на открытии VII Всероссийских соревнований по самбо на Кубок директора ФСИН России. За эти годы турнир стал не только крупным местом выявления сильнейших спортсменов, но и авторитетной площадкой для обмена профессиональным опытом, укрепления служебного братства, популяризации самбо. Символично, что сегодняшние соревнования проходят в Год единства народов России, напоминая о нашей главной силе — единении для решения общих задач в сложное время. Это подтверждается и многонациональным составом спортсменов. Всех их объединяет любовь к самбо, уважение к сопернику, верность Присяге и служебному долгу», — сказал глава ведомства.

Аркадий Гостев пожелал всем участникам незабываемых, ярких впечатлений, а спортсменам — удачи и успехов.

Сергей Елисеев отметил, что авторитет Открытого Кубка растет с каждым годом, и выразил благодарность Федеральной службе исполнения наказаний за то внимание, которое уделяется ведомством развитию этого отечественного, по-настоящему народного вида спорта.