Автобус сгорел дотла: опубликовано видео последствий пожара у МЦД Матвеевская

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В первой половине дня 13 октября в Москве около станции МЦД Матвеевская загорелся автобус. Прибывшие на место спасатели потушили пожар, однако транспортное средство спасти не удалось — оно полностью выгорело. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Очаково-Матвеевское» .

На опубликованных кадрах видно, что от сгоревшего автобуса остался только железный каркас и наполовину сплавленные колеса. Кабина, салон и все оборудование общественного транспорта полностью сгорели.

На момент публикации заметки известно, что на месте происшествия работала спецтехника, которая готовилась эвакуировать сгоревший автобус.

В столичном Дептрансе пояснили, что маршрут № 329 не обслуживали современные электробусы. На этом направлении работал автобус НЕФАЗ-5299 2021 года выпуска (производства ПАО «КАМАЗ»), который проходил регулярное техническое обслуживание и государственный техосмотр.

«В причинах инцидента поручено разобраться представителям коммерческого перевозчика ООО „Стартранс“ и производителю транспортного средства», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Сети появились кадры с горящим автобусом. По словам очевидцев, в районе автопожара чувствовался едкий запах жженной резины.

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