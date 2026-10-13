В Солнечногорске начали выпускать корты для падела

Компания «ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО» в индустриальном парке «Есипово» освоила выпуск падел-кортов после запуска второго завода. Инвестиции в новые мощности составили около 250 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Производитель спортивного оборудования «ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО» начал выпускать падел-корты в индустриальном парке «Есипово» городского округа Солнечногорск. Генеральный директор Владимир Кечин рассказал об этом во время визита заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

«Расширение производства стало возможно благодаря запуску второго завода компании — производственного здания, площадь которого составляет порядка 3 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект по созданию и запуску новых производственных мощностей составили порядка 250 млн рублей», — прокомментировала Екатерина Зиновьева.

Новый завод также позволил наладить выпуск изделий из нержавеющей стали и увеличить производство востребованных детских инновационных спортивных канатных комплексов. Один из них установлен в новом спортивном кластере около учебного корпуса Президентской академии на улице Садовники в Москве.

Гости осмотрели падел-корты, которые компания планирует масштабно выводить на рынок. Их изготавливают из долговечных материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию в российском климате.

«Одним из первых реализованных проектов стало пространство для игры в падел для резидентов жилого комплекса «Джойс» в Москве», — рассказал генеральный директор компании «КЕНГУРУ ПРО» Дмитрий Зайченко.

Он отметил рост интереса к этому спорту во многих регионах России. Падел сочетает элементы тенниса и сквоша. В эту парную игру играют на площадке размером 20×10 метров со стеклянными или металлическими стенами, которые участвуют в розыгрышах. Корт отличается от стандартного теннисного размерами и оснащением.

Площадку для инвестпроекта в Подмосковье можно подобрать на инвестиционной карте: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Ее создали в рамках внедренного в регионе инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.