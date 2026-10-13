Робот «Добродел» проанализировал более 6,3 млн проблем в Подмосковье

Цифровой помощник Подмосковья «Добродел» сократил время модерации сообщений в сервисе «Решаем проблемы вместе» на 31%, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Робот «Добродел» проанализировал более 6,3 млн проблем и самостоятельно отправил в работу более 1,1 млн сообщений без привлечения специалистов. Благодаря цифровому помощнику время модерации в сервисе «Решаем проблемы вместе» сократилось на 31%.

Жители Подмосковья описывают ситуацию или прикладывают фото. Робот распознает проблему, выбирает категорию из 1193 тематик и направляет обращение ответственному блоку. Помощник верно определяет тематику в 90% случаев, что сокращает число ошибок при выборе темы и ускоряет начало работы над проблемой.

Изучить эту и другие практики применения искусственного интеллекта в Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в своей деятельности можно на портале «Цифровой регион».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.