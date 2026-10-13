Иностранец изнасиловал женщину черенком от лопаты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего иностранца по подозрению в совершении жестокого преступления против половой неприкосновенности. Оно повлекло смерть потерпевшей, сообщает e1.ru .

По информации источника, инцидент произошел в мае прошлого года в многоквартирном доме на Сиреневом бульваре, где проживал подозреваемый. Злоумышленник, предположительно, совершил насильственные действия в отношении женщины с применением черенка от лопаты.

Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Ключевой уликой в расследовании стали результаты генетической экспертизы. На орудии преступления специалисты обнаружили следы ДНК фигуранта. В настоящее время следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Когда иностранец попал в СИЗО, в его смартфоне, предположительно, обнаружили переписку с девочкой из Томской области. Мужчина просил присылать ему контент 18+.

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