В Сергиевом Посаде возобновили эндоскопические операции на желчных протоках

Сергиево-Посадская больница вновь выполняет малоинвазивные операции по восстановлению проходимости желчных протоков. Вмешательства позволяют удалить камни, устранить сужения и восстановить отток желчи без больших разрезов на животе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сергиево-Посадская больница возобновила эндоскопические операции на желчных протоках благодаря кадровому обновлению: к команде присоединился опытный врач-эндоскопист Андрей Мутных. Ранее пациентов направляли для таких вмешательств в другие медучреждения региона.

Желчные протоки — узкие каналы, по которым желчь из печени и желчного пузыря поступает в кишечник. Камни и сужения нарушают ее отток, вызывая боль, желтуху и воспаление. Это может привести к тяжелым осложнениям, в том числе панкреатиту, и угрожать жизни пациента.

Во время операции врач вводит дуоденоскоп через пищевод и желудок в двенадцатиперстную кишку. Отсутствие разрезов снижает травматичность, риск осложнений и сроки восстановления. Вмешательства выполняют по экстренным показаниям под рентгенологическим контролем с введением контрастного вещества. Это позволяет точно видеть протоки и контролировать действия врача. Помощь предоставляют бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

«Совсем недавно мы прооперировали пациентку с тяжелым панкреатитом, который сопровождался желтухой. Во время вмешательства с помощью эндоскопа и специальной ловушки мы захватили и вывели камень из протока, несмотря на анатомически сложный доступ. Уже к вечеру женщина почувствовала себя значительно лучше: боли прошли, показатели крови нормализовались. Пациентка была выписана под наблюдение хирурга по месту жительства», — сообщил заместитель главного врача Сергиево-Посадской больницы по хирургической помощи Игорь Дядьков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.