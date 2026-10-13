В Подмосковье 250 человек участвовали в 90 земельно-имущественных аукционах

Земельно-имущественные торги в Московской области с 5 по 9 октября 2026 года собрали 250 участников. За неделю состоялось 90 аукционов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 5 по 9 октября 2026 года в Подмосковье провели 90 земельно-имущественных аукционов с участием 250 человек. В среднем на каждый лот претендовало 2,7 человека. Комитет по конкурентной политике региона отметил стабильный интерес к земельным торгам.

Высокую активность зафиксировали в Ступине: за право приобрести земельный участок для личного подсобного хозяйства соревновались 12 претендентов.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может приобрести лот по минимальной стоимости.

На региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ ежедневно доступны более 2000 объектов недвижимости, которые можно приобрести на торгах. Виртуальный помощник на портале круглосуточно отвечает на вопросы потенциальных участников.

На странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС публикуют подборки актуальных лотов и сведения о торгах в Подмосковье. Там также можно узнать, где найти выставленные на торги имущество и земельные участки и как подать заявку на участие в аукционе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.