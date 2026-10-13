Врачи МОНИКИ восстановили глотание у мужчины с редким заболеванием пищевода

Пациент МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с редким заболеванием пищевода перенес эндоскопическую операцию без разрезов на шее. Глотание полностью восстановилось менее чем за месяц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина обратился в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с многолетними нарастающими проблемами с глотанием. Сначала он не мог есть твердую пищу, затем — мягкую и даже полужидкую. Пациент стал меньше есть и сильно потерял в весе.

Обследование выявило дивертикул Ценкера размером 4 см — редкое образование в месте перехода глотки в пищевод. Этот «карман» задерживал пищу, затруднял глотание и создавал риск ее попадания в дыхательные пути. Врачи решили провести операцию.

«Совместно с торакальными хирургами в условиях общего наркоза была проведена современная эндоскопическая операция. Оперативное вмешательство было выполнено через ротовую полость — без разрезов на шее. С помощью гибкого эндоскопа сформировали небольшой тоннель в устье пищевода в подслизистом слое, затем через тоннель была рассечена мышца, препятствовавшая нормальному прохождению пищи. Затем тоннель герметично закрыли. В результате удалось восстановить свободное прохождение пищи из глотки в пищевод», — рассказал эндоскопический хирург МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Алексей Шаповалов.

Операция прошла успешно. На следующий день мужчина смог принимать жидкую пищу, а через два дня его выписали домой в удовлетворительном состоянии. Функция глотания полностью восстановилась менее чем за месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.