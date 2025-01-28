Блогера Шабутдинова снова оставили в СИЗО
Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы
Московский суд продлил меру пресечения блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.
О продлении срока содержания мужчины под стражей ходатайствовали органы предварительного расследования. В итоге суд удовлетворил их прошение.
В результате Шабутдинов пробудет в СИЗО еще в течение 24 суток.
Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Шабутдинов пребывает под стражей больше года. Ему неоднократно продлевали меру пресечения.
Задержан блогер был в ноябре 2023 года. На мужчину пожаловались покупатели его образовательного курса.