Блогера Шабутдинова снова оставили в СИЗО

Московский суд продлил меру пресечения блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале .

О продлении срока содержания мужчины под стражей ходатайствовали органы предварительного расследования. В итоге суд удовлетворил их прошение.

В результате Шабутдинов пробудет в СИЗО еще в течение 24 суток.

Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Шабутдинов пребывает под стражей больше года. Ему неоднократно продлевали меру пресечения.

Задержан блогер был в ноябре 2023 года. На мужчину пожаловались покупатели его образовательного курса.