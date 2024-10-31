Блогера Шабутдинова решили оставить в СИЗО

Блогер Аяз Шабутдинов пробудет в СИЗО до 3 февраля 2025 года

Московский городской суд продлил арест блогеру и бизнесмену Аязу Шабутдинову по делу об особо крупном мошенничестве. Знаменитость пробудет за решеткой до 3 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мосгорсуд своим постановлением удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования.

Шабутдинову инкриминируют совершение преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Блогер находится под стражей на протяжении почти года, ему неоднократно продлевали меру пресечения. Ранее у него арестовали имущество, счета и автомобиль.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года после жалоб клиентов, которые покупали у него образовательные курсы. Вину в мошенничестве предприниматель не признавал.