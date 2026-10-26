В Нижегородской области испытывают трамвай с системами помощи водителю

В Нижегородской области ретро-трамвай проходит обкатку с технологиями для будущего автономного движения. Пока вагоном полностью управляет водитель, сообщает ИА «Время Н» .

В ООО «Экологические проекты» рассказали, что трамвай УТМ 71−415Р оборудовали системами помощи водителю после включения региона в экспериментальный правовой режим. В перспективе оборудование позволит вагону двигаться автономно.

Сейчас трамвай курсирует по маршруту № 5 для обучения систем машинного зрения. По итогам обкатки специалисты доработают и испытают их в активном режиме помощи водителю и предупреждения непредвиденных ситуаций во время движения.

«Для организации беспилотной эксплуатации трамвая необходима только установка соответствующего оборудования. Таким образом, беспилотные технологии могут быть использованы на базе действующего подвижного состава, в том числе, на трамвайных вагонах „МиНиН“», — уточнили в «Экологических проектах».

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