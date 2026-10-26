Кардиолог Можайской больницы рассказала об опасности варикоза

Врач-кардиолог Можайской больницы Дарья Галкина объяснила, чем опасен застой крови при варикозе и какие симптомы требуют обращения к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Варикоз — не только косметическая проблема, отметила кардиолог Можайской больницы Дарья Галкина. При расширении вен их стенки ослабевают, а клапаны перестают плотно смыкаться. Это затрудняет возвращение крови к сердцу и приводит к ее застою в ногах.

По словам врача, застой крови повышает риск образования тромбов и воспаления вен — тромбофлебита. Оторвавшийся тромб может закупорить сосуды жизненно важных органов. Галкина предупредила об опасности тромбоэмболии легочной артерии, а также связала попадание сгустка в сосуды головного мозга с риском ишемического инсульта. Она также отметила, что нарушения кровотока увеличивают нагрузку на сердце и могут сопровождаться повышением давления.

«Поэтому варикоз — это всегда повод проверить не только ноги, но и сердце», — разъяснила доктор.

Поводом обратиться за медицинской помощью могут стать утренние отеки стоп, следы от резинок носков и ситуация, когда свободная вечером обувь утром не налезает. Терапевт назначит необходимые обследования, в том числе оценку уровня холестерина, вязкости крови и состояния сосудов шеи, и при необходимости направит к кардиологу или флебологу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.