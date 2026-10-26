Министр Пучков предложил изменить подход к обучению из-за ИИ

По мнению министра, школьников нужно учить использовать искусственный интеллект (ИИ) как оппонента, а не как источник готового ответа. Например, ученик может сравнить предложенный машиной способ решения уравнения со своим и найти ошибки в рассуждениях.

Пучков также рекомендовал создавать «зоны без ИИ»: проводить короткие контрольные, устные опросы и давать задания на рефлексию. Ученик должен понимать, когда ему необходимо полагаться только на себя.

«Если раньше мы оценивали только итоговый ответ, то теперь необходимо оценивать „трек“: как ученик ставил задачу для ИИ, как он уточнял запросы, как он интегрировал полученную информацию. Это возвращает ценность процессу мышления», — пояснил Пучков.

Главной целью министр назвал формирование думающей, самостоятельной и волевой личности.

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