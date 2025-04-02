Обвиняемый в мошенничестве Аяз Шабутдинов признал вину и раскаялся в содеянном

Блогер Аяз Шабутдинов опубликовал в соцсети пост, в котором признал вину по уголовному делу о мошенничестве, раскаялся и попросил прощения у тех, кто недоволен его обучением, сообщает газета «Известия» .

Блогер опубликовал заявление в Instagram*. Он написал, что у него было много времени подумать над своими ошибками.

Шабутдинов заявил, что «создавал не те ценности», но отметил, что «не действовал со злыми намерениями». Он извинился перед теми людьми, которые были недовольны курсами блогера.

«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — написал блогер.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года по делу о мошенничестве. По данным следствия, ущерб от его «образовательных» курсов, на которых обещали успех в бизнесе, составил более 57 млн рублей.

Блогеру ранее избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

*Meta (владелец Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.