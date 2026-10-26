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Житель Кстова подозревается в избиении мужчины у бара в Нижнем Новгороде

Происшествия

28-летний нижегородец получил тяжкий вред здоровью после драки возле бара на улице Юлиуса Фучика. Полиция задержала подозреваемого — жителя Кстова, сообщает ИА «Время Н».

Происшествие случилось в конце сентября. По данным УМВД России по Нижнему Новгороду, у потерпевшего возник словесный конфликт с одним из посетителей бара, после чего они вышли на улицу.

Там нижегородец увидел драку своего приятеля и решил помочь ему. Он вмешался в потасовку, получил удар в затылок и потерял сознание. Травмы причинили тяжкий вред его здоровью.

Вскоре полиция задержала подозреваемого — ранее судимого 26-летнего жителя Кстова. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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