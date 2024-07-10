Baza: семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в РФ

Совет безопасности РФ поручил МВД и другим ведомствам дать предложения по новому закону на тему мигрантов. К примеру, их просят рассмотреть вопрос запрета въезда в РФ семей нетрудоустроенных мигрантов, сообщает Baza .

Ранее об этом предложении говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Парламентарий привел в пример принцип «один приехал — один выехал», который, по его словам, должен стать основой запрета въезда в РФ родственников иностранных работников.

Также предлагается производить набор на работу мигрантов с помощью единой системы «управляемого найма». Федеральный проект о создании этой системы вошел в рабочую версию нацпроекта «Кадры».

Согласно документу, ряд процедур, связанных с наймом, могут проводить еще за пределами России. При этом приглашать мигрантов планируется через «единого оператора», чтобы в страну въезжал проверенный работник.

Кроме того, детей иностранных работников собираются брать в школы только после базового экзамена по русскому языку. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Ранее правительство России поддержало законопроект о введении режима высылки для иностранцев, нарушивших миграционные законы. Их занесут в специальный реестр и запретят, например, перемещаться по России, получать водительские права или заключать брак.