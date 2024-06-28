Детей иностранцев проверят на знание русского языка

Госдума рассмотрит законопроект об знании русского языка у детей мигрантов

Госдума рассмотрит законопроект об знании русского языка у детей мигрантов перед поступлением в школу, пишет РИА Новости

В документе указано, что в школу иностранцев примут только после прохождения собеседования, позволяющего установить уровень владения русским языком.

В пояснениях к инициативе подчеркивается, что не все иностранцы, желающие жить в России, могут освоить образовательную программу на русском языке.

«Обучение таких учеников создает для самих обучающихся психологические проблемы по причине их неуспеваемости, увеличивает нагрузку на учителей, создает дополнительные социальные барьеры», — сказано в обосновании законопроекта.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2025 года, уточняет агентство.