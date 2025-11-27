Баланс рациона с овощами: советы по составлению здорового меню для всей семьи

Сделать питание своей семьи более здоровым не так сложно, как может показаться. Один из самых простых и эффективных шагов к этому — грамотно добавить в ежедневное меню больше овощей. Это поможет каждому домочадцу получать необходимые витамины и чувствовать себя лучше, не превращая процесс в скучную обязанность. Об этом сообщила РИАМО главный технолог «Пиканты» Светлана Старова.

Построение здорового меню для всей семьи начинается с сезонных продуктов. Летом и осенью стоит отдавать предпочтение свежим овощам, а также делать заготовки на холодное время года. Зимой и весной на помощь приходят консервации, качество и питательная ценность которых при правильном хранении и закатке сохраняются на высоком уровне. Важно комбинировать различные цвета на тарелке, так как цветовая палитра часто указывает на наличие определенных фитонутриентов. Например, оранжевые и красные овощи богаты антиоксидантами — каротиноидами и ликопином, соответственно, а зеленые овощи обладают успокаивающим эффектом.

«Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, салат ромэн и руккола, богаты как клетчаткой, так и железом, кальцием и даже фолиевой кислотой. Кабачки являются источником витаминов группы В, а зеленый горошек содержит весомое количество растительного белка. Именно поэтому для получения максимальной пользы взрослому человеку в свой ежедневный рацион рекомендуется включать от 300 до 600 грамм разнообразных овощей», — поделилась Старова.

Особое внимание следует уделять способам кулинарной обработки. Тушение, приготовление на пару или запекание позволяют сохранить больше витаминов в сравнении с варкой. Современные подходы к питанию подчеркивают, что даже привычные блюда можно сделать полезнее, не жертвуя вкусом. Как отмечает эксперт: «Меню с обилием овощей может быть не только полезным, но и вкусным — например, добавление тыквы или кабачка в соус для пасты придает ему нежную текстуру и сладковатый вкус, что особенно нравится детям, а шпинат, мелко нарезанный в фарш для котлет, увеличивает их сочность и витаминную ценность».

Формирование сбалансированного рациона является постепенным процессом, требующим от семьи единого подхода и немного кулинарной фантазии. Постепенное введение новых овощных блюд, их красочное оформление и совместное приготовление помогут выработать устойчивые здоровые привычки. Главная цель — сделать так, чтобы полезная еда ассоциировалась с удовольствием и заботой о каждом члене семьи, становясь прочной основой для хорошего самочувствия в любое время года.

