Азиза дала показания в суде по делу об убийстве Талькова

В Петроградском районном суде в Петербурге певица Азиза дала показания по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова, сообщает SHOT .

Она рассказала, что разнимала драку своего телохранителя и возлюбленного Игоря Малахова и директора певца Валерия Шляфмана, а о стрельбе узнала, когда находилась в гримерке.

По словам артистки, после драки она ушла в гримерку, через некоторое время услышала крик, что Тальков ранен. Она увидела возлюбленного и сперва подумала, что ранили Малахова, так как он был весь в крови.

В ходе дачи показаний, Азиза отметила, что пистолет увидела в бачке туалета в туалетной комнате. Она достала оружие и передала улику. Также рассказала, что знала о наличии у Малахова пистолета. Певица предположила, что оружие в драке выхватил Шляфман, который в состоянии аффекта выстрелил в Талькова.

Еще артистка утверждала, что сама пострадала в драке. Она была вся в крови, а также у нее оторвался ноготь.

В октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» произошел конфликт между концертным директором Талькова Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым. При попытке застрелить из револьвера своего оппонента Шляфман случайно смертельно ранил Талькова.

Три года назад дело о гибели Талькова возобновили. Суд будет опрашивать около 100 свидетелей, в том числе известных артистов. В ноябре показания дала певица Наташа Королева. Также обвиняемого Шляфмана следователи допросили в Израиле. Он отрицает причастность к смерти артиста.