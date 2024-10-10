Российские следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова
Сотрудники СК допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле
Обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана допросили в Израиле сотрудники СК РФ из Санкт-Петербурга, пишет газета «Известия».
По данным издания, Шляфман в ходе допроса причастность к смерти Талькова отрицал.
Подробности допроса обвиняемого в публикации не приводят.
По версии следствия, в 1991 году Шляфман непреднамеренно смертельно ранил Талькова при конфликте с одним из музыкальных продюсеров перед концертом в Санкт-Петербурге. После этого Шляфман смог покинуть Россию и уехать в Израиль.
Ранее в Санкт-Петербурге завершили расследование убийства Талькова.