Российские следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова

Обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана допросили в Израиле сотрудники СК РФ из Санкт-Петербурга, пишет газета «Известия» .

По данным издания, Шляфман в ходе допроса причастность к смерти Талькова отрицал.

Подробности допроса обвиняемого в публикации не приводят.

По версии следствия, в 1991 году Шляфман непреднамеренно смертельно ранил Талькова при конфликте с одним из музыкальных продюсеров перед концертом в Санкт-Петербурге. После этого Шляфман смог покинуть Россию и уехать в Израиль.

Ранее в Санкт-Петербурге завершили расследование убийства Талькова.