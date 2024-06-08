Стало известно имя обвиняемого по делу об убийстве Игоря Талькова

В октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» произошел конфликт между концертным директором Талькова Валерием Шляфманом и представителем одного из артистов — Игорем Малаховым. При попытке застрелить из револьвера своего оппонента Шляфман случайно смертельно ранил Талькова.

В 1992 году скрывающийся в Израиле Шляфман был заочно обвинен по ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство и покушение на убийство, совершенных общеопасным способом).

После возобновления дела в 2021 году следствие пришло к выводу о причастности обвиняемого к совершению умышленных преступлений. В ходе расследования уголовного дела было допрошено свыше 150 свидетелей и проведен ряд генетических исследований.

Следователи направили уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Основатель и лидер рок-группы «Спасательный круг» Игорь Тальков получил широкую известность после выступления с композицией «Чистые пруды» на фестивале «Песня года» в 1987 году. Музыкант является автором свыше 200 песен.