Федеральный запрет на электросамокаты не планируется

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Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил ТАСС , что полного запрета электросамокатов в России не будет – такие решения останутся прерогативой регионов

"Каждый субъект сможет самостоятельно вводить ограничения, медленные зоны или полные запреты, как это уже сделали в Благовещенске, где штрафы за использование СИМ достигают 100 тысяч рублей", – пояснил депутат.

Федяев подчеркнул, что унифицированный федеральный запрет не рассматривается, поскольку транспортная ситуация в регионах существенно различается.

Власти на местах получат полномочия гибко регулировать использование средств индивидуальной мобильности.