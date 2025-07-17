Федеральный запрет на электросамокаты не планируется
Федяев: регионы могут самостоятельно ограничивать использование СИМ
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил ТАСС, что полного запрета электросамокатов в России не будет – такие решения останутся прерогативой регионов
"Каждый субъект сможет самостоятельно вводить ограничения, медленные зоны или полные запреты, как это уже сделали в Благовещенске, где штрафы за использование СИМ достигают 100 тысяч рублей", – пояснил депутат.
Федяев подчеркнул, что унифицированный федеральный запрет не рассматривается, поскольку транспортная ситуация в регионах существенно различается.
Власти на местах получат полномочия гибко регулировать использование средств индивидуальной мобильности.