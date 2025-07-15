Запреты и штрафы: в Благовещенске могут ограничить движение на электросамокатах

В Благовещенске разгораются споры вокруг инициативы по введению штрафов и запретов на передвижение на электросамокатах, сообщает «МИР 24» .

Как написал в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев, такие строгие меры — это уже финальная точка: частичные ограничения в центре города ни к чем не привели, подростки продолжают «гонять» на высокой скорости, подвергая опасности себя и окружающих. Правоохранительные органы за последнее время приняли много жалоб.

«Я полагаю, что это „запрещение“ использовать именно частные средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты — нарушение конституционных прав человека», — прокомментировала ситуацию юрист Дарья Разина.

По ее словам, прокурор даже может обратиться в суд с иском в защиту прав граждан.

В свою очередь, налоговый консультант, кандидат экономических наук Алена Яковлева заявила, что в России регулирование СИМ сейчас пока находится на стадии развития. Существуют лишь ограничения в отдельных городах, но, согласно статье 24 ПДД РФ, пользователи электросамокатов равны водителям ТС и обязаны соблюдать правила дорожного движения.