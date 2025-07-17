Подземные толчки зафиксированы в районе Алеутских островов

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Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7.3 в акватории Тихого океана у берегов Аляски, сообщает РИА Новости .

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился всего в 88 километрах южнее поселка Сэнд-Поинт, где проживает чуть более тысячи человек.

«Очаг землетрясения залегал на 20-километровой глубине, что значительно усилило его потенциальную опасность», — поясняют специалисты Национальной метеорологической службы.

Немедленно после первых толчков NWS объявила тревогу цунами для восточной части Алеутского архипелага.

«Пока информация о разрушениях и пострадавших не поступала, но ситуация остается напряженной», — отмечают в оперативных службах.

Местные власти уже привели в готовность системы оповещения и рекомендуют жителям прибрежных районов сохранять бдительность. Исторически этот сейсмически активный регион регулярно подвергается подобным испытаниям, однако землетрясения такой силы случаются здесь не чаще раза в десятилетие.