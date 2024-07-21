Известных артистов допросят по делу убийства Игоря Талькова

Артистов Олега Газманова, Игоря Николаева, Наташу Королёву, Богдана Титомира, Александра Цекало и Лолиту допросят в суде по делу убитого музыканта Игоря Талькова. 150 свидетелей снова допросят в связи с возобновлением расследования, сообщает Mash.

Недавно выяснилось, что заочно арестованный убийца Талькова Шляфман является братом питерского криминального авторитета 90-х. Это помогло ему сбежать от правосудия в Израиль.

Первое заседание состоится 23 июля в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Возобновление дела 33-летней давности инициировал адвокат организации «Сорок сороков». Многие активисты считают, что убийство Талькова не похоже на убийство по неосторожности.

Директор Талькова в 1992 году уехал в Израиль, сменил имя на Валерия Высоцкого и не понес никакого наказания. Ему мог помочь сбежать брат, являющийся криминальным авторитетом.