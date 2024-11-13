Наташа Королева дала показания в суде по убийству Игоря Талькова

51-летняя певица Наташа Королева дала показания в суде по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова, которое произошло в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года, сообщает SHOT .

По словам исполнительницы, в тот день многие артисты приехали, чтобы выступить на концерте. Их поселили на корабле. Королева не видела Талькова на завтраке. Затем всех исполнителей повезли на концерт, который проходил во Дворце спорта «Юбилейный». Гримерка певицы была рядом с гримеркой Талькова.

Королева рассказала, что в какой-то момент ее выступление было прервано. Ей сообщили, что это произошло из-за покушения на Талькова. По словам певицы, концерт не стали продолжать, а она осталась на сцене. Королева отметила, что не слышала выстрел.

В убийстве Талькова обвиняют продюсера Валерия Шляфмана — он вступил в конфликт с Игорем Малаховым из команды Талькова. По предварительным данным, Шляфман хотел выстрелить в своего оппонента, но случайно попал в Талькова. После этого продюсер уехал в Израиль, где прожил 30 лет.

Три года назад дело о гибели Талькова возобновили. Суд будет опрашивать около 100 свидетелй, в том числе известных артистов.