Астроном Киселев: Землю нельзя полностью защитить от падения метеоритов
Человечество не способно полностью исключить риск падения небесных тел на поверхность Земли, несмотря на наличие систем мониторинга космического пространства. Такое мнение высказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев, пишет aif.ru.
Ранее в ночь на 8 марта жители юго-западных регионов Германии стали очевидцами редкого события: метеорит рухнул в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Упавший объект повредил несколько зданий, повредив кровлю домов. Человеческих жертв удалось избежать.
По словам Киселева, в большинстве случаев метеориты сгорают в плотных слоях атмосферы, но иногда обломки все же долетают до поверхности Земли.
При этом гарантировать 100-процентную защиту от падения метеоритов нельзя. Учитывая необъятные масштабы космоса, контролировать каждый опасный объект не представляется возможным. Тем не менее NASA реализует специальные проекты по поиску и фиксации околоземных объектов (NEO), угрожающих безопасности планеты. Ученые стремятся обнаружить, обсчитать и занести в базы данных минимум 90% таких тел диаметром от 140 метров. Однако далеко не всегда удается обнаружить угрозу заранее.
«Для объектов размером с тот, что упал в Германии, предотвращение практически невозможно. Они слишком малы, чтобы их можно было отследить заранее с высокой точностью, и слишком многочисленны», — сказал астроном.
Ранее сообщалось, что сгоревший над Европой метеорит мог быть размером до трех метров. Космический камень, по предварительным данным, вошел в атмосферу Земли на высоте около 80 км и наблюдался на протяжении примерно 10 секунд.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.