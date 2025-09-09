Apple показала новые модели Apple Watch с расширенными функциями

Apple Watch Series 11 получили улучшения в сравнении с предыдущим поколением, включая двукратно повышенную устойчивость к царапинам. Теперь пользователи смогут измерять артериальное давление и пользоваться расширенной системой мониторинга сна. Также часы не только отслеживают фазы сна, но и рекомендуют оптимальное время для засыпания и пробуждения, предоставляя детальную аналитику.

Автономность Series 11 увеличена с 18 до 24 часов, что позволяет использовать устройство полные сутки без подзарядки. Стартовая цена составляет 400 долларов. Согласно официальному курсу на 09.09.2025, в российских деньгах это будет примерно 33 296 рублей.

Обновленная бюджетная модель Apple Watch SE 3 оснащена новым процессором S10, обеспечивающим повышенную производительность, а также получила функцию Always-On Display, при которой информация отображается на экране постоянно. Базовая версия получила ускоренную в два раза зарядку и улучшенную автономность, позволяющую использовать устройство до 48 часов без подзарядки. Стоимость новинки начинается от 250 долларов (20 810 рублей).

Среди особенностей базовой модели — интегрированный 5G-модем для высокоскоростного подключения и инновационный датчик падения, который может автоматически вызвать экстренные службы в случае несчастного случая.

Премиальная модель Apple Watch Ultra 3, сохранившая узнаваемый дизайн предыдущего поколения, теперь доступна в двух вариантах корпуса — из черного и натурального титана. Устройство получило дисплей с уменьшенными рамками и повышенной яркостью, а также обновленную коллекцию циферблатов и ремешков.

Особого внимания заслуживает поддержка спутниковой связи в американской версии часов Ultra 3, которая предоставляется бесплатно на первые три года использования. Время автономной работы премиальной модели достигает 42 часов. Приобрести Apple Watch Ultra 3 можно по цене от 700 долларов (58 268 рублей).

Ранее Apple озвучила характеристики новых моделей iPhone, а также анонсировала стартовые цены на смартфоны и показала обновленные AirPods Pro 3.

