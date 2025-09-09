Apple раскрыла характеристики новых iPhone 17 и iPhone Air

сегодня в 21:39

Американская корпорация Apple официально представила технические характеристики своих новых смартфонов. iPhone 17 получил значительные улучшения по сравнению с предыдущими моделями, а iPhone Air стал очень тонким, сообщает Mash .

iPhone 17 оснащен увеличенным 6,3-дюймовым экраном Super Retina с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и рекордной пиковой яркостью 3000 нит. Дисплей защищен стеклом Ceramic Shield, а рамки вокруг экрана стали тоньше.

Производительность устройства обеспечивает новый процессор A19 с инновационной архитектурой, разделяющей управляющие блоки по различным задачам. Это делает iPhone 17 на 20% быстрее iPhone 15 и вдвое мощнее iPhone 13.

Автономность устройства также улучшена. В общей сложности время просмотра видео увеличилось на 8 часов. Быстрая зарядка позволяет восполнить 50% батареи всего за 20 минут.

Основная и ультраширокоугольная камеры получили 48-мегапиксельные сенсоры с улучшенной макросъемкой. Добавлена 12-мегапиксельная камера с двукратным оптическим зумом. Фронтальная камера теперь имеет квадратную форму, 24-мегапиксельный сенсор, который вдвое больше предыдущего.

Также Apple анонсировала новый флагманский смартфон iPhone Air, который поражает своей тонкостью — всего 5,6 миллиметра. Устройство получило прочный титановый корпус, доступный в четырех цветах.

Новинка оснащена дисплеем Super Retina XDR с покрытием Ceramic Shield 2, обеспечивающим беспрецедентную защиту — в четыре раза лучшую устойчивость к падениям и втрое повышенную стойкость к царапинам по сравнению с предыдущими моделями.

Сердцем смартфона стал процессор A19 Pro, самый производительный за всю историю iPhone. Впервые применен специализированный чип N1, отвечающий за беспроводные соединения (Wi-Fi, Bluetooth и LTE), а также установлен новый энергоэффективный модем.

Устройство оснащено основной камерой с разрешением 48 мегапикселей и фронтальной на 18 мегапикселей. Интеллектуальная система автоматически корректирует кадр в зависимости от количества людей, расширяя или сужая изображение для идеальной композиции.

Компания также объявила об изменении в своей политике: теперь устройства будут работать исключительно с виртуальными eSIM, полностью исключив использование традиционных пластиковых SIM-карт.

Ранее Apple на презентации своих новых разработок представила наушники AirPods Pro 3. У новинки почти не изменился дизайн, но появилось улучшенное шумоподавление и функция онлайн-перевода в режиме реального времени.

