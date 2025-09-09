сегодня в 21:09

Apple показала AirPods Pro 3 с функцией онлайн-перевода

Компания Apple на презентации своих новых разработок представила наушники AirPods Pro 3, сообщает Mash .

У новинки незначительно поменялся дизайн. Наушники стали меньше, но их функционал расширился.

Новая версия получила улучшенное шумоподавление. Также наушники стали обладать функцией онлайн-перевода в реальном времени.

Кроме того, появился датчик измерения пульса. Пользователям доступны 15 спортивных режимов без часов.

В комплекте с новинкой идут пять силиконовых накладок.

Также Apple представила новые часы — Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3.

