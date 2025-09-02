Опубликовано видео с новым iPhone 17 Pro Max за неделю до презентации

Видео с новым iPhone 17 Pro Max попало в Сеть за неделю до официальной презентации линейки смартфонов и других новинок от компании Apple, сообщил известный инсайдер Ice Universe в своем блоге на Weibo .

На опубликованном видео, вероятно, изображен новый флагманский смартфон от Apple. При этом внешне iPhone 17 Pro Max значительно отличается от iPhone 16 Pro Max. На задней панели устройства можно увидеть два прямоугольных блока. Верхний блок включает в себя тройную камеру с лидаром и вспышкой, а нижний — логотип компании и модуль беспроводной зарядки.

Предположительно, видео было записано на производстве или на складе, так как на нем можно заметить несколько «яблочных» смартфонов в нескольких цветах и с похожим дизайном.

Инсайдер утверждает, что на кадрах действительно новые iPhone. По его мнению, «произошло нечто грандиозное», из-за чего кадры с новыми устройствами появились в интернете раньше запланированного срока.

Американская компания Apple 9 сентября представит iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и другие новинки. Начало в 10:00 (20:00 по московскому времени). Визуально базовая модель iPhone 17 не будет отличаться от своего предшественника.