сегодня в 21:15

Apple представит iPhone 17 и другие новинки 9 сентября

Американская компания Apple 9 сентября представит свежую линейку iPhone 17 и другие новинки, сообщается на сайте корпорации.

Слоган презентации «Awe dropping» («потрясающий», «вызывающий благоговейный трепет») звучит многообещающе. Начало в 10:00 (20:00 по московскому времени).

Помимо смартфонов на сцене будут представлены новые Apple Watch и iPad, а также обновленные наушники AirPods. Еще Apple представит новую iOS 26 и обновления для других ОС.

Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию презентации на сайте apple.com или в приложении Apple TV. Длительность шоу не превысит 2 часов.

Ранее стало известно, что стоимость новых iPhone 17 в России может превысить 450 тысяч рублей при старте продаж.