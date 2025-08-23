Цена новых iPhone 17 в России может превысить 450 тысяч рублей при старте продаж

Согласно информации от российских продавцов техники Apple, новые iPhone 17 появятся на отечественном рынке 20 сентября, через день после мирового релиза. Продавцы сообщают, что максимальная стоимость на гаджеты будет наблюдаться именно в первые часы продаж и может превышать 450 тысяч рублей, сообщает SHOT .

За новую модель iPhone 17 Pro Max в день старта продаж в России придется заплатить не менее 380 тысяч рублей. При этом в первые часы продаж цены могут превышать отметку в 450 тысяч рублей. Постепенное снижение цены может произойти только через несколько дней. Стоимость может опуститься до 200-250 тысяч рублей, а к началу октября установится на более доступном уровне — от 120 до 160 тысяч рублей.

Традиционно высокие первоначальные цены связаны с ограниченными поставками и повышенным спросом на новинки Apple в первые дни после выхода.

По данным инсайдеров, 8 сентября Apple представит новые iPhone с измененным дизайном. Источники утверждают, что устройства будут оснащены двумя инновационными технологиями: AR и DLC Coating. Покрытие Anti-reflective обеспечит защиту дисплея от повреждений и улучшит видимость при солнечном свете.

Ранее сообщалось, что в компоненте для обработки изображений на устройствах Apple нашли уязвимость. Этим фактом могут воспользоваться мошенники.

