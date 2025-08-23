В компоненте для обработки изображений на устройствах Apple нашли уязвимость

Российские специалисты из Positive Technologies подтвердили наличие серьезного дефекта в программном обеспечении Apple. Проблема затрагивает компонент ImageIO, который отвечает за работу с графическими файлами. Эту уязвимость в своих целях могут использовать мошенники, сообщает ТАСС .

По информации с официального сайта производителя, данная уязвимость ставит под угрозу безопасность владельцев устройств, работающих на операционных системах macOS, iOS и iPadOS. Эксперты отмечают, что злоумышленники могут использовать этот недостаток для нарушения целостности памяти устройств.

Apple обнаружила серьезную уязвимость в своей платформе ImageIO, которая может стать инструментом для целенаправленных кибератак. Компания признала, что уже зафиксированы случаи использования этой бреши в защите против определенных пользователей, причем методы атаки отличаются высокой сложностью.

ImageIO — это технология, позволяющая приложениям работать с большинством графических форматов. Платформа доступна на различных устройствах Apple, включая iPhone, iPad и Mac, начиная с версий iOS и iPadOS 4.0, а также macOS 10.8.

Среди возможностей ImageIO — эффективное управление цветом и доступ к различным метаданным, таким как информация об устройстве съемки, временные метки, геолокация и параметры камеры. Высокая производительность — еще одно ключевое преимущество этой технологии.

Разработчики уже выпустили патч для устранения проблемы. Пользователям настоятельно рекомендуется установить последние обновления безопасности.