Apple озвучила стартовые цены на новые модели iPhone

Цены на новые модели Apple iPhone будут стартовать от 599 долларов

Американская корпорация Apple 9 сентября на презентации представила новые модели смартфонов, которые поступят в продажу с 19 сентября. Компания озвучила минимальный ценовой порог, который будет начинаться от 599 долларов за iPhone 16e и от 1199 долларов за модель iPhone 17 Pro Max, сообщает Baza .

В рамках презентации стало известно, что iPhone 17 Pro поступит в продажу в трех цветах. Его корпус будет укреплен алюминием, система охлаждения — обновленной, а мощность аккумулятора — увеличенной.

В сравнении с iPhone Air, процессор новинки будет лучше на одно ядро, все три камеры будут на 49 Мп, а цифровой зум будет доходить до 40Х. Производитель заявляет, что эта модель сможет от одного заряда держать 39 часов видео.

Желающим купить новинки от Apple придется потратить на iPhone 16e минимум 599 долларов. В российской валюте по актуальному курсу на 09.09.2025 это примерно 49 860 рублей. Минимальная цена на iPhone 17 будет начинаться от 799 долларов (66 508 рублей), а на iPhone Air — от 999 долларов (83 156 рублей).

iPhone 17 Pro можно будет купить за сумму от 1099 долларов (91 480 рублей), а iPhone 17 Pro Max — от 1199 долларов (99 804 рублей).

Ранее Apple показала обновленные AirPods Pro 3 с функцией онлайн-перевода, а также раскрыла характеристики новых iPhone 17 и iPhone Air.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.