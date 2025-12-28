Анна Курникова впервые показала всех своих детей от Энрике Иглесиаса
Фото - © Павел Лисицын/РИА Новости
Российская теннисистка Анна Курникова впервые показала всех своих детей от известного испанского певца Энрике Иглесиаса, сообщает «7Дней.ру».
После рождения четвертого ребенка экс-первая теннисистка мира показала новорожденного, но при этом не уточнила ни его пол, ни имя.
На новом опубликованном снимке 44-летняя Курникова показала двойняшек Николаса и Люси, а также среднюю дочь Машу. Дети окружили коляску со спящим младенцем.
«Мои солнышки», — подписала снимок счастливая многодетная мама.
Фото - © скриншот