сегодня в 20:36

Анна Курникова впервые показала всех своих детей от Энрике Иглесиаса

Российская теннисистка Анна Курникова впервые показала всех своих детей от известного испанского певца Энрике Иглесиаса, сообщает «7Дней.ру» .

После рождения четвертого ребенка экс-первая теннисистка мира показала новорожденного, но при этом не уточнила ни его пол, ни имя.

На новом опубликованном снимке 44-летняя Курникова показала двойняшек Николаса и Люси, а также среднюю дочь Машу. Дети окружили коляску со спящим младенцем.

«Мои солнышки», — подписала снимок счастливая многодетная мама.

Ранее стало известно, что известный шоумен Тимур Родригез оставил жене при разводе. В настоящее время артист старается преодолеть финансовые трудности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.