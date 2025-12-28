Ушел в одних трусах: стало известно, что оставил Тимур Родригез жене при разводе

Весной шоумен Тимур Родригез официально расторг брак с Анной Девочкиной. В настоящее время артист старается преодолеть финансовые трудности, возникшие после подписания ряда документов, сообщает «СтарХит» .

Согласно материалам дела, Тимур добровольно передал экс-супруге всю недвижимость, а также подписал соглашение о содержании Анны и двоих сыновей.

Так, в собственности у Девочкиной оказались подмосковный особняк стоимостью около 150 млн рублей и квартира в столице стоимостью 100 млн рублей. С октября 2023 года по декабря 2025-го Родригез перечислил Анне почти 40 млн рублей в качестве алиментов. При этом на личное содержание Девочкина получила еще около 15 млн рублей.

Певец при разводе оставил себе лишь подержанный автомобиль и концертные шляпы, которые он коллекционирует. Тимур надеялся на цивилизованный развод, однако его ожидания не оправдались. Бывшая жена должна была продать особняк и передать часть средств Родригезу, но не выполнила договоренности.

Помимо этого, Пресненский суд Москвы отказал Тимуру в снижении размера алиментов. Девочкина утверждает, что 500 тыс. рублей в месяц будет недостаточно для жизни семьи в Мадриде. Кроме того, Анна выступила против предложения бывшего мужа исключить из соглашения пункт об оплате бизнес-класса для ее перелетов с сыновьями.

Родригез прожил в браке с Девочкиной 16 лет. О распаде семьи стало известно в 2023 году. Тогда певец по телефону сообщил супруге о желании развестись. С 2024 года он перестал скрывать отношения с актрисой Катей Кабак.

