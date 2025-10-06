Родригез подал в суд на бывшую жену после 16 лет брака

Певец, телеведущий и актер Тимур Родригез (настоящая фамилия — Керимов) подал в суд на экс-супругу Анну Девочкину, с которой прожил в браке 16 лет. Артист начал судиться, чтобы добиться изменения размера или формы взыскания алиментов, узнала Газета.ru .

Подробности дела пока не озвучиваются. Заседание запланировано на 10 ноября.

Родригез публично объявил о разводе с Девочкиной в 2023 году. Тогда же артист сказал, что не хочет комментировать расторжение брака и озвучивать причины расставания. По словам Керимова, он уведомил супругу о разрыве во время телефонного звонка.

Звездная пара официально развелась в 2025 году. У них есть двое детей — сыновья Даниэль и Мигель.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально», — сообщал певец в соцсетях.

Осенью 2024 года Тимур Родригез перестал скрывать роман с актрисой Катей Кабак.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.