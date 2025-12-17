Тимур Родригез проиграл суд по уменьшению алиментов на двоих детей

Судебное разбирательство по алиментам певца и телеведущего Тимура Родригеза завершилось не в его пользу. Суд встал на сторону его бывшей жены Анны Девочкиной и отказался уменьшать алименты на двоих общих детей пары, сообщает «112» .

Развод Родригеза с Девочкиной был официально оформлен весной 2025 года, однако споры относительно финансового обеспечения общих детей требовали разрешения. Певец хотел платить сыновьям гораздо меньше, в связи с чем и обратился в суд.

В итоге московский суд отклонил иск популярного телеведущего к экс-супруге, касающийся пересмотра суммы алиментов и установления проживания сыновей с ним. Дети по-прежнему будут жить с матерью, а их отец обязан платить ранее установленные суммы по алиментам.

Ранее сообщалось, что Родригез прожил в браке с Девочкиной 16 лет. О распаде семьи стало известно в 2023 году. Тогда певец по телефону сообщил супруге о желании развестись. С 2024 года он перестал скрывать отношения с актрисой Катей Кабак.

