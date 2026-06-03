Футболист Федор Кудряшов получил травму после столкновения со скорой в Москве

В Москве столкнулись машина скорой помощи и мотоцикл. За рулем «железного коня» находился 39-летний бывший футболист сборной России Федор Кудряшов, сообщает SHOT .

ДТП произошло на Кутузовском проспекте. Обстоятельства выясняются.

В результате аварии Кудряшов получил травму левого предплечья. Он госпитализирован.

Футболист выступал за сборную России с 2016 по 2021 год на позиции защитника. В 2018 году получил звание Заслуженного мастера спорта России.

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