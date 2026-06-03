Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге на территории РФ

Ранее в Сети появилась информация, что у россиянки, которая вернулась из Южной Африки, была выявлена лихорадка денге. Это вирусное заболевание, которое передается через укус инфицированных комаров.

Симптомы заражения: высокая температура, сильная головная боль, боли за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошнота, рвота, боли в мышцах и суставах. Также при инфицировании появляется обильно зудящая сыпь.

В Роспотребнадзоре отметили, что риска эпидемии в РФ нет. Специалисты ведомства регулярно ведут мониторинг эпидемиологической ситуации. Лихорадку денге можно выявить высокотехнологичными тест-системами. Ситуация находится на контроле ведомства.

При этом там напомнили о мерах профилактики. К ним относится использование закрытой одежды, применение репеллентов, избегание мест стоячей воды. При возвращении из поездки в эндемичные регионы (страны Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна) при выявлении симптомов заболевания надо обратиться к врачу.

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